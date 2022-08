Bergomi: “Inter, perso Perisic ma Lukaku fondamentale. Per lo scudetto…”

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: «Milan e Inter sono un gradino davanti a tutte, in prima fila, al momento le due favorite per lo scudetto. Il club rossonero in questi ultimi anni è stato l'unico non costretto a vendere: sta proseguendo nel segno della continuità e con altri innesti. L'Inter ha perso un elemento importante come Perisic ma il ritorno di Lukaku rappresenta una presenza in più fondamentale per l'attacco».