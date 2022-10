Bergomi: “Inter? Questa partita un mese fa l’avrebbe persa. E’ tornata squadra”

Beppe Bergomi, ex calciatore, è intervenuto negli studi di Sky Calcio Club. Queste le sue parole sulla vittoria dell'Inter contro la Fiorentina: "Con Conte non ti regalava spettacolo, faceva tanti 1-0, era concreta: con Inzaghi no, l'Inter ha giocato meglio però la fase difensiva non è giusto dire che la curi meno, però attacca con più uomini e in avanti e quindi dietro vanno in difficoltà. Ieri il rigore cambia la partita, l'Inter ha già preso 3-4 gol simili: cross da sinistra e inserimento, è una situazione che l'Inter soffre.