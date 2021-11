Bergomi si sbilancia: “Inter-Napoli dovrà essere la partita di questo giocatore”

Così l'ex capitano nerazzurro Beppe Bergomi ha parlato in vista del big match in programma a San Siro dopo la sosta

Chi deve essere l'uomo chiave nerazzurro in Inter-Napoli? Non ha dubbi Beppe Bergomi, ex capitano dei nerazzurri, che a La Gazzetta dello Sport ha risposto così: "Bagnoli diceva sempre: sono gli attaccanti a far giocare bene una squadra. Sono d’accordo, tutto passa dalle punte. E allora dico che Inter-Napoli dovrà essere la partita di Lautaro, che deve imparare a gestire meglio le emozioni. Ecco, se l’Inter ci ha messo poco a dimenticare Lukaku, sui rigori Romelu mancherà sempre: lui era implacabile”.