Bergomi: “Eriksen oggi è la scelta giusta. Ma l’Inter perde la velocità di Hakimi”

Beppe Bergomi, che commenterà dal Meazza la partita tra Inter e Borussia M’gladbach, ha parlato dei temi di questa prima gara in Champions: «Credo che Conte giocherà con la difesa a tre con Darmian a destra e Perisic a sinistra. È la partita di Eriksen perché in Europa ci può essere più spazio, può giocare un calcio adatto alle sue caratteristiche, è la scelta giusta oggi. Ma perde Hakimi che è un pezzo da novanta. La velocità è una caratteristica importante e l’Inter che non è una squadra veloce, lui con Lukaku è il velocista della squadra, è una perdita importante anche oggi».

SANCHEZ – «Una scelta particolare quello di metterlo al posto di Lautaro che mi era piaciuto nel primo tempo del derbyy. Posso pensare che con Sanchez arretra, non rimane statico e può andare a giocare tra le linee, come se ci fossero due trequartisti dietro le punte. Vedo meglio Lautaro spalle alla porta. A partita in corso, se devi recuperare puoi giocare con Sanchez, Lukaku e Lautaro. Ma a questa Inter stasera mancherà velocità e la difesa va protetta».

(Fonte: Skysport)