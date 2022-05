Bergomi: “Non pensavo l’Inter reagisse così. È stata seria, era una partita difficile”

L'ex difensore dell'Inter, intervenuto a Sky Calcio Club, ha parlato della vittoria dei nerazzurri a Udine e della lotta col Milan

"All'Inter gli manca un giocatore che allunga quando è in vantaggio. A me l'Inter è piaciuta, non pensavo reagisse così. È stata paziente, a Bologna non lo è stata. È stata seria, ha vinto una partita difficile perché l'Udinese è forte".