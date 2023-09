Bergomi: “Inter solida, molto convinta. Sembra in scia del finale di stagione straordinario”

Cosa la rende superiore alle avversarie?

"L'Inter la vedo convinta, molto solida: sembra ancora in scia del finale di stagione straordinario che l'ha portata a giocarsi la finale di Champions. Il Milan ha messo dentro fisicità, esperienza e qualità: sta giocando molto bene e ha ritrovato entusiasmo. Non mi sorprendere il lavoro di Pioli, per me sempre eccezionale nella lettura delle partite. Il Napoli è campione in carica e ha mantenuto l'ossatura dell'anno scorso, dove ha dominato: Garcia mi piace, certo che senza Kim è un po' più dura".