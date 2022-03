Bergomi: “Inter, col Torino può essere decisiva. Bisogna capire una cosa. Dybala…”

Presente negli studi di Sky Sport, l'ex nerazzurro ha parlato della lotta scudetto

Presente negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato della lotta scudetto. L'ex nerazzurro mette in guardia le prime tre in classifica da una possibile rimonta della Juventus. "Ogni domenica siamo a cambiare pronostico e a dire qualcosa di diverso in tutte le squadre".

"Secondo me Inter, Milan e Napoli un occhio dietro alla Juve lo danno. L'Inter? Voglio capire la partita di domenica, può essere decisiva. Bisogna capire come è uscita dalla partita di Champions. Hai davanti un avversario che ti può mettere in difficoltà, vediamo come ne esce. Dybala? Rinuncerei a qualcosa per rimanere alla Juventus. Non lo vedo in Italia con un'altra maglia".