Bergomi: “Inter troppo lenta, ma ha trovato unione. Fa fatica fisicamente e mentalmente”

L'ex difensore dell'Inter, durante Sky Calcio Club, ha parlato della vittoria dell'Inter in casa della Juventus

L'Inter trova tre punti fondamentali per la corsa scudetto. Grande vittoria allo Juventus Stadium per la squadra di Inzaghi che ha sofferto ma ha trovato un risultato importantissimo. Ne ha parlato l'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi:

"L'Inter ha provato a sviluppare lo stesso gioco con Brozovic ma lo ha fatto molto piano. Nella sofferenza ha trovato unione per portare a casa questo risultato. Inter fa fatica sia fisicamente che mentalmente. Rigore? Rocchi dopo l'andata li chiamava rigorini e non voleva più vederli. Poi se lo vai a rivedere il pestone c'è. Tre punti fondamentali, vincere a Torino dopo tanti anni, però l'Inter non ha fatto una buona partita. Se questo risultato darà una scintilla lo vedremo più avanti. Brozovic ha faticato, ma si è fatto sempre trovare. Devono crescere Barella, Calhanoglu, ma soprattutto nei giocatori d'attacco. L'Inter viene pressata alta perché le punte non danno profondità. Le due partite della Juve contro l'Inter prima di oggi si era vista una superiorità dei nerazzurri, oggi si è vista la crescita della squadra di Allegri".