Bergomi: “Conte ha inciso sull’Inter a 360°. Spirito di gruppo è evidente”

L'ex capitano nerazzurro ha detto la sua sull'Inter e sul lavoro che Antonio Conte ha fatto con la sua squadra

-In cosa si intravede lo spirito di Conte ?

A 360 gradi. L'esaltazione fa rendere al massimo tutti i giocatori sicuramente. Ma lo spirito di gruppo è sotto gli occhi di tutti, da come si abbracciano ed esultano. È un lavoro che parte dal suo arrivo, con alti e bassi perché l'Inter ha faticato in alcuni momenti poi ne è uscita. I giocatori che partono dalla panchina, come Darmian, hanno dato il loro contributo. Ma la forza del gruppo è lì da vedere e il lavoro di Conte è stato importantissimo.