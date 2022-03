Bergomi: “Inzaghi diverso da Conte: faccio solo un appunto a Simone”

Verso il derby d’Italia, l’ex difensore dell’Inter Beppe Bergomi ha parlato così di Simone Inzaghi e Antonio Conte

“La squadra rispecchia sempre l’allenatore, nel bene e nel male. Simone ha sicuramente un approccio diverso con i giocatori. Predilige il dialogo. Non cerca di farseli amici, perché ha la sua bella personalità, però in un posto come l’Inter dove, come diceva il Trap, quando le cose non vanno bene finisci in una centrifuga, un po’ di esperienza in più servirebbe. Senza dimenticare che anche in rosa vedo tanti bravi ragazzi, ma forse manca un po’ di leadership. L’Inter storicamente poi ha vinto col carisma dell’allenatore, penso a Bersellini, Trap, Mancini, Mourinho, Conte. Inzaghi ha carattere, ma lo esprime in modo diverso da quelli appena citati. Anche se...”.