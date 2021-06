Bergomi: “Lukaku zero gol contro Chiellini e Bonucci? Le difficoltà ci sono state comunque”

Di Italia-Belgio e del come arginare la forza e la velocità di Lukaku ha parlato l'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi

"La fisicità di Chiellini è importante per arginare Lukaku, non bisogna dargli la profondità. Non un raddoppio preventivo, dobbiamo impedire la sua protezione palla. Ci preoccuperemo il giusto di Lukaku, ma il Belgio dovrà rincorrere i nostri giocatori. Zero gol contro la Juve? Lukaku ha fatto fare un'autorete a Chiellini, le difficoltà ci sono state anche se non ha fatto una grandissima partita ma li ha messi comunque in difficoltà. Bisogna stare attenti in tutte le situazioni, dobbiamo difendere da squadra".