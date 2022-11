Bergomi: “Lukaku migliorerà la fase difensiva dell’Inter. Oggi favoriti da…Gasperini”

"Dzeko è un giocatore che nel campionato italiano va sempre bene, è intelligente, fa giocare bene la squadra. È intelligente e se Lukaku sta bene accetterà anche di stare in panchina. L'Inter non pareggia da tantissimo tempo. Lukaku ti permette di migliorare la fase difensiva, non giriamoci intorno è quello il problema dell'Inter. L'Inter ha faticato molto nel primo tempo, non è riuscita a mettere insieme due passaggi, l'Atalanta ha giocato bene. Inter favorita da Gasperini che ha riportato Koomeiners in mezzo e inserire Malinovskyi ha favorito l'Inter. La gestione finale poteva essere fatta meglio, per come è strutturata l'Inter fare meglio di così in fase difensiva non è facile, ha centrocampsiti di grande tecnica, ma deve migliorare. Tutti dicono che l'Inter è squadra fisica, oggi ha subito gol, col Bayern anche. Buona partita, ha vinto con merito, ma deve crescere ancora tanto.