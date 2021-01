Bergomi: “Mai visto Lukaku nervoso come ieri. Ibra si nutre di queste cose”

Beppe Bergomi, ospite di Sky Sport, è tornato su quanto accaduto tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic in Inter-Milan di ieri. Queste le sue parole: “Avendo conosciuto Lukaku in questo anno e mezzo l’ho sempre visto molto corretto e quando l’ho visto lì mi sono detto ‘c’è qualcosa nel passato’. Ibra si nutre di queste cose, Lukaku mi è sembrato un po’ forzato. Non è stata una bella scena, ma sono cose che possono succedere. Le parole hanno sempre un peso quando vengono dette, quindi bisogna stare attenti“.