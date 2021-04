Bergomi: “La maglia dell’Inter te la senti addosso. Quando mi hanno dato la mia…”

Le parole dell'ex capitano nerazzurro: "L'Inter è stata sempre proiettata nel futuro, da quando siamo nati e per tutta la nostra storia"

Intervenuto ai microfoni del canale Spotify dell'Inter, Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha parlato così in occasione del lancio della quarta maglia: "L'Inter è stata sempre proiettata nel futuro, da quando siamo nati e per tutta la nostra storia. La mia prima maglia? Io arrivo dal settore giovanile, quando mi hanno dato per la prima volta il borsone i miei occhi si sono illuminati perché vedere quelle maglie storiche, di lana, pesanti e con le righe larghe era uno spettacolo.