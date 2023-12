Bergomi: “Il Napoli? Va detta una cosa fondamentale. Mazzarri ha detto che si è aggiornato, ma…”

Intervistato da Il Mattino, Beppe Bergomi ha analizzato la stagione del Napoli. L'ex capitano dell'Inter parte dalla vittoria degli azzurri in Champions League contro il Braga. "L'importante era passare il turno, per giocare bene poi vediamo. Contava innanzitutto il risultato, poi la prestazione si può migliorare. C'è un problema di condizione fisica. Soprattutto per quel che riguarda il centrocampo. In mezzo si vede che ancora manca qualcosa. La forza del Napoli dell'anno scorso era il recupero palla oltre alla riaggressione. Ecco, questo si vede poco ma non è colpa di nessuno. Ci hanno provato anche con il Braga, ma appena si allungavano un po' la squadra sembra sempre vulnerabile. Ma va detta una cosa fondamentale...".