Bergomi: “Milan costruito bene. Inter? A Cagliari gara difficile. Dybala-Lautaro…”

Nel corso di Sky Calcio Club, l'ex giocatore ha parlato del momento che stanno attraversando le due milanesi

Nel corso di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha commentato la vittoria del Milan contro il Verona. Inoltre l'ex difensore nerazzurro ha parlato del momento dell'Inter : "Il Milan anche se va sotto reagisce bene. In questo momento ha due giocatori che sono sopra la media: Leao e Tonali. Come mentalità molto bene, ma da due anni e mezzo. Il Milan è costruito bene, bisogna prendere i giocatori che hanno velocità e bravi nell'uno contro uno".

"L'Inter? Inzaghi si concentra tantissimo sulle coppe. Il pareggio del Cagliari, fa diventare quella partita difficilissima. E l'Inter arriva tre giorni dopo la finale di Coppa Italia. Abbiamo visto l'Inter che quest'anno ha sofferto mentalmente se non è arrivato un avversario positivo. Però devo dire che l'Inter a Udine contro un avversario difficile ha reagito bene. La squadra è in salute. Dybala? Non è funzionale a Lautaro. Dzeko è un buon giocatore, ma all’Inter serve assolutamente una punta veloce. Ma sapete quante volte l’Inter è andata in vantaggio e non ha sfruttato gli spazi in ripartenza?".