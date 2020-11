Bergomi: “L’Inter ora difende in modo diverso, così si espone ai gol in contropiede. De Vrij…”

Intervistato da Sportweek, Giuseppe Bergomi ha detto la sua sul perché in Serie A si segnino più gol rispetto agli anni passati:

“È cambiato il modo di difendere, Gasperini ha lanciato la moda di accettare l’uno contro uno anche in fase difensiva. Pure l’Inter quest’anno difende in modo diverso, con De Vrij che esce altissimo per avere un uomo in più a centrocampo ma esponendosi ai gol in contropiede”.

ASSENZA DI PUBBLICO – “L’assenza di pubblico sicuramente un’altra ragione per cui si segna di più, come ha riconosciuto anche Pirlo a Kiev. Io da difensore ricordo bene quanto mi davano fastidio i fischi per un gol preso. Oggi a porte chiuse questi ragazzi giocano con più tranquillità e sopportano un errore con più leggerezza”.

CINQUE CAMBI – “Tante sostituzioni, specialmente in attacco, sono determinanti sul risultato. Penso a gente come Caicedo, che entra e ti spacca la partita”.