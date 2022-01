Bergomi: “Non pensavo di vedere l’Inter lì dopo le cessioni: complimenti a Inzaghi”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Io ho messo il Napoli favorito alla prima giornata, non pensavo di vedere l'Inter lì dopo le cessioni"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Io ho messo il Napoli favorito alla prima giornata, non pensavo di vedere l'Inter lì dopo le cessioni. Complimenti al lavoro di Inzaghi, ma il Napoli è straordinario e Spalletti ha tenuto duro nel momento difficile, ci sono giocatori che sono determinanti e che sono mancati, come Fabian, Osimhen, Anguissa e Koulibaly, ma la squadra è lì e non ha mai accampato alibi".