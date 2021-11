Bergomi: “Brozovic, non è solo questione di soldi: deve capire una cosa”

A Tuttosport, Beppe Bergomi si è espresso sul rinnovo di Marcelo Brozovic. Ecco le parole sul possibile prolungamento di contratto

"Lui è l’insostituibile dell’undici di Inzaghi. Tu non hai un altro Brozovic, un altro giocatore che può fare quel tipo di lavoro. E in Europa quanti ce ne sono di Brozovic? Se devo fare uno sforzo lo faccio su di lui. La società deve toccare le corde giuste con il ragazzo, deve fargli capire che è qui da tanto tempo. Non ne faccio una questione di soldi, bisogna fargli capire che si trova in una grande squadra, con un grande progetto e che lui può diventare una bandiera".