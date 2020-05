Ripresa Serie A, Bergomi contro il ritiro prolungato: “Fossi ancora calciatore, mi sarei…”

Intervenuto a Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha parlato così della ripresa della Bundesliga, contrapponendola alla situazione in Italia, con la Serie A ancora lontana da un’idea di ripartenza:

“In Germania hanno sfruttato il vantaggio a livello sanitario e la loro organizzazione. Sento spesso Brehme, lui è preoccupato per l’Italia mentre in Germania mi diceva che non hanno avuto un lockdown che ha fatto vivere i tedeschi in maniera diversa da noi”.

RITIRO – “Non puoi pensare di tenere i calciatori 4 settimane in ritiro, è troppo. Sottovalutiamo l’aspetto psicologico, sti ragazzi sono sempre giovani: ognuno ha la sensibilità diversa. Io mi sarei battuto per non fare il ritiro”.