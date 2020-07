Bergomi: “Se prendi Conte è lui che deve alzare il livello. Addio sarebbe sorpresa. L’Inter…”

A Skysport, durante il programma di Caressa ‘Il club’, si è parlato delle tante voci che hanno seguito il pari contro il Verona. Voci che parlavano addirittura di una rottura tra Conte e l’Inter e di un addio possibile. Questo è quanto ha detto Beppe Bergomi a questo proposito: «A parte che sono voci che non sono arrivate da Conte. Sarebbe una grande sorpresa l’addio di Conte. L’Inter deve avere pazienza, non si può cambiare ogni anno la guida tecnica, hai detto che è lui il leader attorno al quale costruire qualcosa. Conte non ha detto nulla nel post partita. Poi si è letto qualcosa. Marotta ha fatto capire che servono giovani e giocatori d’esperienza, ma quando prendi Conte è lui che deve alzare il livello dei giocatori. Il club ha speso in estate ma non solo. L’Inter era pronta ai ritmi di Conte ma per tenere quei ritmi non è facile. Non ha trovato continuità anche all’interno della partita. Conte chiede troppo a questa squadra che forse non riesce a dare quello che chiede. Godin ha dato quello che poteva ma è scivolato dietro a Ranocchia, anche certe scelte possono condizionare. A centrocampo i nerazzurri stanno patendo gli infortuni quindi Conte deve giocare con il trequartista, non avendo Barella non può fare il centrocampo a tre, e come trequartista ha Eriksen o Borja Valero e mi fermo qui».

(Fonte: Skysport)