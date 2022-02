Bergomi: “Sanchez per me è ottima riserva, Lautaro il titolare. Inzaghi…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato così prima di Genoa-Inter

"Fuori Lautaro? E' in difficoltà, sta facendo fatica e ci sta la scelta di Sanchez. Le coppie d'attacco non si combinano perfettamente. Ci sono giocatori che entrano e spaccano le partite, altri che fanno meglio da titolari. Il titolare è Lautaro, assolutamente. L'Inter giocherà un derby martedì, è solo una questione di forma e di come sta mentalmente. Lautaro da 5 metri col Sassuolo ha tirato fuori, ragazzi. Lautaro, quasi in ogni stagione, ha avuto uno o due mesi così. Con Lukaku era perfetto, si sposavano bene".