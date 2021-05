Bergomi: “Da Sassuolo l’Inter ha costruito la sua classifica facendo dei filotti”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Da lì l'Inter, togliendo il trequartista, si è ritrovata ed è partito questo percorso"

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha indicato quale partita ha segnato il vero crocevia scudetto per i nerazzurri: "Sassuolo-Inter fa partire il cambiamento tattico: "Conte ha giocato con Barella play, Vidal e Gagliardini ai lati e non c'era Lukaku davanti. I neroverdi giocano sempre, hanno il dominio: i nerazzurri gliel'hanno concesso e hanno segnato subito. Da lì l'Inter ha costruito la sua classifica facendo dei filotti, sia all'andata che al ritorno: togliendo il trequartista la squadra si è ritrovata ed è partito questo percorso".