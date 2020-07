Bergomi: “L’Inter non ha certezze e ruota uomini. Godin o Skriniar non cambia perché…”

Prima della gara con il Torino, presente negli studi di Skysport, ha parlato Beppe Bergomi. L’ex capitano nerazzurro ha detto: «Tanti temi in questo periodo, uno su tutti l’incapacità dell’Inter di chiudere le partite. Quando si è ripreso la formazione nerazzurra aveva il calendario migliore e poteva fare filotto. Era l’obiettivo della squadra, poter accorciare dalla Juve ma si trova a otto se vince».

«Ci sono squadre con delle certezze e non cambiano mai. L’Inter non ha certezze e non trovando risultati cambia formazione. Godin o Skriniar cambia poco, entrambi fanno fatica ad interpretare il loro ruolo nella difesa a tre. Devono accorciare, difendere, a campo aperto, allargarsi e andare anche nell’uno contro uno e fanno difficoltà. D’Ambrosio è una scelta più difensiva rispetto a Candreva. Se lì gioca Ansaldi è lui il giocatore migliore del Toro. Per Longo è il giocatore più importante e cerca di gestirlo», ha aggiunto.

