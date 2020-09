Bergomi: “Bastoni può diventare tra i più forti d’Europa. Ma c’è una cosa che deve migliorare”

Beppe Bergomi scommette su Bastoni. In un intervenuto sulla Gazzetta dello Sport, l’ex capitano dell’Inter è convinto della crescita del difensore nerazzurro che, a suo dire, può diventare fra i più forti d’Europa:

“La sua crescita è sotto agli occhi di tutti ma sono sicuro che può fare ancora meglio e diventare da subito tra i più forti d’Europa. Nella difesa a tre di Conte ha dimostrato di avere caratteristiche uniche: Alessandro è perfetto per fare questo. Lo vedi da fuori e rimani subito colpito dalla personalità e la qualità delle giocate. Però ora deve migliorare nella difesa in campo aperto: qualche volta nell’ultima stagione si è fatto sorprendere alle spalle e in una squadra come l’Inter che ama fare e aggredire la partita bisogna stare attenti a non concedere troppo campo per non dover rincorrere“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)