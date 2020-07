Bergomi: “Tonali? Mi piace, l’Inter ha preso tanti giovani nel giro della Nazionale ma…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato così di Sandro Tonali, accostato a Inter e Milan:

“A me piace, può giocare in tutte le zone del centrocampo. Lo vedo come mezzala di inserimento, può arrivare al gol anche se ne ha fatto solo uno. E’ un ragazzo giovane, si affianca a Inter o Milan, per riuscire a fare un salto avrebbe bisogno di un giocatore di carisma al suo fianco. L’Inter ha preso tanti giovani, sono tutti nel giro della Nazionale e va bene ma ci vuole qualcos’altro”.