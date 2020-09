Bergomi: “Vidal ovunque. Non vorrei tornare su Eriksen ma appeno l’ho visto ho detto…”

Beppe Bergomi a Skysport ha parlato dell’arrivo di Vidal all’Inter: «Conte lo vede trequartista, ma è un centrocampista completo. In Inter-Barcellona, a Milano, era uno dei due di centrocampo. Si può usare in più ruoli. Poi se l’idea tattica di Conte è quella dell’inserimento e dell’andare a fare gol bene, ma può fare anche la mezzala normale», ha sottolineato l’ex capitano nerazzurro.

«Eriksen? Non vorrei neanche tornarci. È venuta fuori una polemica per quello che ho detto in passato, ma per come l’ho visto la prima volta ho pensato ‘questo non è un giocatore di Conte’. Tutto qui. E infatti ha trovato poco spazio», ha aggiunto.

(Fonte: Skysport)