Bergonzi sulla frase di Maresca: “Non l’avrei detta ma non c’è nulla di grave. Nessun arbitro…”

L’ex arbitro Mauro Bergonzi ha parlato dell’episodio tra l’arbitro Fabio Maresca e l’allenatore dell’Inter Antonio Conte durante la trasmissione ‘Tiki Taka‘, in onda su Italia 1. Il tema della discussione è la frase rivolta dal direttore di gara alla dirigenza nerazzurra (“Bisogna saper accettare quando non si vince“):

“Non l’avrei mai detta perché sarei incappato in una squalifica dal designazione. Un arbitro, in quanto giudice, non deve dire nulla. Non c’è nulla di grave, ma gli arbitri devono stare zitti per non fomentare polemiche. Maresca contro l’Inter? Non esiste nessun arbitro che è contro qualcuno ma vuole solamente far applicare il regolamento“.