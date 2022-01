Bergonzi: “Serra? Un incubo, errore grave ma può capitare. Pioli…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex arbitro Mauro Bergonzi ha commentato così quanto successo in Milan-Spezia

"Quello che è successo è un incubo per un arbitro. Questo ragazzo mi fa tenerezza. Capita. L'arbitro era troppo vicino all'azione, non ha avuto la freddezza di leggere l'episodio. Ha chiesto scusa e so che per una settimana non dormirà. Questo episodio succede spesso, devi solo avere la fortuna che l'errore non sia determinante per il risultato. Errore grave purtroppo. Bravo Pioli, un signore ad aver capito l'errore umano. Un fischio che non doveva esserci, ma succede. Non mettiamo in mezzo il Var, non poteva intervenire perché l'arbitro ha fischiato prima del gol di Messias".