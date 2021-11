Bergonzi: “Venezia-Inter, il rigore non c’era. Ha deciso il VAR, non l’arbitro”

L'ex arbitro, oggi opinionista, è tornato sull'episodio del calcio di rigore concesso sabato sera ai nerazzurri

"Non mi è piaciuta la gestione del rigore assegnato all'Inter, totalmente ininfluente. Il gesto tecnico dell'arbitro è da migliorare, un calciatore in scivolata ha il braccio alto fisicamente, dunque quello non è mai fallo e queste cose non vanno mai punite. Marinelli non fischia ma viene richiamato da Irrati al VAR, andando al monitor in maniera molto nervosa e mandando qualcuno a quel paese, forse perché c'erano problemi tecnici. Inoltre ha lasciato il controllo dell'area di rigore in mano al solo assistente. Allo schermo ci è stato un secondo, dunque non ha deciso l'arbitro bensì il VAR. Per me deve decidere sempre e comunque l'arbitro. Questi giovani arbitri devono essere più forti caratterialmente e capire che la decisione deve dipendere sempre da loro".