Berlusconi: “Quando è in campo tengo per l’Inter. Ma domani tifo Milan”

Berlusconi, ex presidente del Milan e oggi numero uno del Monza, è tornato sulle sue recenti dichiarazioni: "Tifo un po' Inter"

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia del derby, Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan e oggi numero uno del Monza, è tornato sulle sue dichiarazioni rilasciate recentemente, in cui confessava di essersi ritrovato a tifare Inter:

"Ho una milanesità che mi è venuta fuori in maniera naturale. Naturalmente il mio cuore è e resterà sempre milanista. Ma, mentre prima, durante le partite dell'Inter, non partecipavo all'emozione di ciò che stavo vedendo tenendo per i nerazzurri, ora quando c'è l'Inter in campo tengo per i nerazzurri. Naturalmente domani spero che vinca il Milan, farò il tifo per loro".