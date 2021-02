Bernabai: “Inter, senza scudetto stagione fallimentare: troppo nervosismo, ma Conte…”

Il giornalista ha espresso il suo pensiero sulla squadra nerazzurra ai microfoni di TuttoMercatoWeb

Roberto Bernabai , giornalista di La7, ha parlato a TuttoMercatoWeb dell' Inter all'indomani dell'eliminazione in Coppa Italia per mano della Juventus : "Senza scudetto sarebbe una stagione fallimentare con la F maiuscola. La Coppa Italia era un traguardo importante dopo l'uscita anche dall'Europa. Ora avrà almeno il vantaggio di dedicarsi al campionato".

"Si dovevano evitare. Non sono state immagini edificanti, parliamo di due club che hanno fatto dello stile il loro marchio di fabbrica. Sono riemerse spigolosità del passato. Certo, Conte si è lasciato con la Juve in modo non sereno. Parlando della sua stagione, è chiaro che quando paghi 12 milioni di euro un tecnico, ti aspetti i risultati e fallire l'obiettivo scudetto vorrebbe dire un ridimensionamento della sua figura. Peraltro l'Inter ha fatto di tutto per accontentarlo, al di là delle ultime vicende societarie. Facendo un'analisi più ampia credo che nei nerazzurri ci sia stata una tensione che il tecnico non sa ammorbidire. La squadra ha qualità ma manda segnali anche di isteria, nervosismo. E a volte il gioco è involuto. Conte è un tecnico che sa dare molto sul piano delle sollecitazioni ma pretende altrettanto. Sul piano gestionale questa strategia non sempre può dare frutti".