GdS – Bernardeschi vuole Inter o Milan, ma piste non concrete. Spunta il Napoli

L'esterno, svincolatosi dalla Juventus, deve ancora trovare la sua prossima destinazione: diversi i club interessati

"Il sondaggio c'è stato. Che poi possa diventare una trattativa vera e propria è presto per dirlo. Ma il Napoli si è informato su Federico Bernardeschi, 28 anni, che dopo cinque anni e mezzo in bianconero lascia la Juventus, che non gli ha proposto un rinnovo contrattuale, come del resto fatto anche con Paulo Dybala. [...] Da parte sua Bernardeschi preferirebbe una soluzione milanese che però al momento non costituisce una pista concreta. Anche Federico ambisce a rimanere in Italia e a giocare in Champions ecco che, in questo senso anche per esclusione, la strada porta al Napoli".