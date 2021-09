Juve, Bernardeschi: “Dobbiamo essere più cattivi in alcuni momenti della gara”

Il giocatore ha parlato di un limite dei bianconeri dopo la partita vinta contro la Sampdoria per tre a due

Federico Bernardeschi, dopo la vittoria della Juventussulla Sampdoria, ha parlato di un limite che per ora vede in questa squadra, quello di non uccidere le gare quando servirebbe. «Abbiamo incassato subito gol dopo il due a zero e ci è dispiaciuto. Poi siamo entrati in campo e siamo riusciti a gestire il risultato e abbiamo fatto il 3 a 1. Lì dobbiamo imparare che la partita deve finire 3 a 1 o 4 0 a 1. Non possiamo rischiare di prendere il 3 a 2 e poi prendere, come successo altre volte il 3 pari. Dobbiamo migliorare in queste situazioni, dobbiamo essere più cattivi, più aggressivi anche quando siamo sopra di due gol. Vanno capiti i momenti di difficoltà durante la partita, su questo dobbiamo migliorare», ha sottolineato.