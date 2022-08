Bernardeschi: “La Juve può vincere lo scudetto. Allegri mi ha fatto diventare un campione”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Federico Bernardeschi ha parlato anche della lotta scudetto. Per il giocatore del Toronto la Juve può sbaragliare la concorrenza: "Qui il campionato più seguito è la Premier, ma la Serie A mantiene il suo fascino. La Juve non solo lotterà per lo scudetto, ma può vincerlo. C’era bisogno di prendere 2-3 giocatori top. Dopo tanti cambiamenti un periodo di assestamento è fisiologico".

“Paulo Sousa e Allegri. Il primo mi ha permesso di essere me stesso al primo anno di A: a vent’anni gli chiesi la 10, nello spogliatoio mi presero per pazzo, ma lui apprezzò la mia personalità. Il secondo mi ha fatto diventare un campione. Sono arrivato dalla Fiorentina che ero un talento, Allegri mi ha completato come caratura e spessore. In azzurro Mancini, con cui ho condiviso la gioia più grande”.