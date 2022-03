Juventus, non solo Dybala: anche Bernardeschi via a zero. “Pastorello si aspettava…”

Paulo Dybala lascerà la Juventus a parametro zero a fine stagione ma non sarà l'unico: anche Bernardeschi è pronto a salutare

Paulo Dybala lascerà la Juventus a parametro zero a fine stagione ma potrebbe non essere l'unico. Secondo quanto riportato da Repubblica, anche Federico Bernardeschi andrà via a zero. " Al momento, l’azzurro non è ancora stato convocato per un incontro. E se il suo nuovo procuratore, Federico Pastorello, si aspettava la proposta di un triennale da 2,5-3 milioni l’anno, finora non è arrivata nemmeno quella e l’aria che tira è la stessa che ha soffiato in faccia a Dybala: Bernardeschi verrà lasciato libero", riferisce il quotidiano.