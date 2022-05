Bernardeschi, nessuna proposta da Inter e Milan: priorità alla Premier League

Il centrocampista offensivo classe '94, in uscita a parametro zero dalla Juventus, non ha ancora deciso il suo futuro

Fabio Alampi

Il nome di Federico Bernardeschi è uno dei più caldi in questa fase del calciomercato: il centrocampista offensivo lascerà la Juventus a parametro zero, e diversi club sono stati accostati a lui. Tra questi anche l'Inter, che potrebbe sfruttarlo in più posizioni. Tuttavia, secondo calciomercato.com, al momento non ci sono state proposte concrete dai nerazzurri, così come dal Milan: il futuro del giocatore potrebbe essere all'estero, con priorità alla Premier League. Diverse squadre si sono fatte avanti, tra cui il West Ham.