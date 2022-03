Berni: “Inter, non parlerei di crisi. È l’unica squadra che ha avuto…”

L'ex portiere nerazzurro ha parlato del momento della squadra di Inzaghi e della gara con la Fiorentina

Intervenuto ai microfoni di Violanews, Tommaso Berni ha parlato di Inter-Fiorentina, gara fondamentale per la squadra di Inzaghi in ottica scudetto. "Non parlerei di crisi. Ci sono giocatori che da due-tre anni non si fermano tra campionato, coppe e nazionali. All'inizio del 2022 è l'unica squadra che ha avuto tutti gli scontri diretti concentrati, quindi è normale avere un po' di stanchezza".