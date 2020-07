Berthold: “Hakimi grande colpo. Alaba? Non so dell’interesse dell’Inter, pare che…”

Intervenuto a “Taca La Marca”, programma in onda su Radio Musica Television , l’ex giocatore della Roma Thomas Berthold commenta così l’acquisto di Achraf Hakimi: “E’ un grande rinforzo per l’Inter, è un giocatore di spinta, molto veloce, con doti fisiche importanti. Nel mondiale e nelle competizioni internazionali ho visto poco profili davvero validi in questo ruolo, sia a sinistra che a destra, pertanto i nerazzurri hanno fatto un grande colpo“. Su Alaba, obiettivo di mercato dell’Inter, l’ex giocatore dichiara: “Non so dell’interessamento dell’Inter, pare che Guardiola apprezzi il calciatore. Alaba nasce terzino sinistro ma si disimpegna anche in una posizione centrale“.

(Europacalcio.it)