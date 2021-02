Inter, l’aneddoto di Berti: “Tunnel a Costacurta e Baresi mi colpì in faccia. Io dissi…”

L'ex centrocampista nerazzurro racconta il suo aneddoto preferito riguardante il derby di Milano

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, Nicola Berti, ex centrocampista nerazzurro, ha raccontato il suo aneddoto preferito riguardante il derby col Milan, gara da lui sentita moltissimo: "A me diverte tantissimo quando stavamo rimontando il Milan: rubai la palla a Maldini sotto la Nord e feci un tunnel a Costacurta. Mi fece fallo e Baresi mi tirò una pallonata in faccia: mi alzai e l'azione durò 4 minuti. Presi un'ammonizione e dichiarai: "Adesso vi faccio gol". E gli ho fatto gol".