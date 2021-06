Berti: “Barella combattente, come spirito mi somiglia. Perno dell’Italia, all’Inter…”

Nicolò Barella è uno degli uomini di punta di Roberto Mancini in vista dell'imminente esordio agli Europei dell'Italia

Nicolò Barella è uno degli uomini di punta di Roberto Mancini in vista dell'imminente esordio agli Europei dell'Italia. La Gazzetta dello Sport , a tal proposito, ha intervistato Nicola Berti .

«Come spirito direi proprio di sì. Calcisticamente diversi, per centimetri, fisico e caratteristiche: lui più tecnico, io avevo più forza. Ma la voglia di vincere è molto simile: ci rivedo grinta, cattiveria. Anche lui è un combattente, che non molla mai un pallone e non tira mai indietro il piede».