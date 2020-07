Berti: “Lo scudetto non è ancora escluso. Il mio favorito è Barella, ha le palle e come me…”

Nicola Berti è intervenuto in diretta con Inter TV per parlare delle ambizioni dell’Inter e della sfida con la Roma: “Mi aspetto che sia la nostra ultima possibilità per poter ancora combattere e vincere lo scudetto. Vediamo cosa succede. Con me qui in Sicilia c’è anche Aldo Serena. Il mio favorito è NB, Nicolò Barella. Gioca, sono contento. Darà dieci anni di emozioni grandissime e di successi. Un giocatore con le palle, ci si può contare sempre. Si sa inserire, sa giocare la palla, determinato: un Nicolino Berti. Più basso di me e leggermente più tecnico. Cosa serve all’Inter per battere la Roma? Serve la determinazione e avere ancora la speranza di poter raggiungere la Juventus. Lo scudetto non è ancora escluso, domani Lazio-Juventus. Non c’è nulla da tirare indietro stasera. Siamo qui per vincere”.

(Inter TV)