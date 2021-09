Berti: “Inter, due punti persi. Sensi non era al meglio, un errore rischiarlo”

L'ex centrocampista nerazzurro commenta il pareggio per 2-2 ottenuto dagli uomini di Inzaghi contro la Sampdoria

Nicola Berti, ex centrocampista dell'Inter, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha commentato il pareggio per 2-2 ottenuto dai nerazzurri sul campo della Sampdoria: "Due punti persi per l'Inter? Diciamo che così facciamo respirare gli altri, non possiamo mica vincere sempre. Scherzi a parte, sì, credo siano 2 punti persi".