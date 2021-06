Berti: “Italia, Belgio ultimo ostacolo. Pessina ha le mie caratteristiche”

Le parole dell'ex centrocampista dell'Inter: "Non vedo un'altra Nazionale che abbia le nostre stesse qualità"

Nicola Berti, in collegamento con gli studi di Sky Sport, ha detto la sua in vista del quarti di finale dell'Europeo tra Italia e Belgio, in programma venerdì a Monaco di Baviera: "Il gol a Monaco contro il Bayern? Dopo quel gol hanno dovuto abbattere lo stadio... 78 metri di galoppata, indimenticabile! Non fu un pallonetto volontario, il terreno è stato con me, sono stato aiutato. Pessina mi ha citato in conferenza stampa? Gli auguro di fare un gol come quello che ho fatto io, magari correndo per 60 metri e non 78! Lo ringrazio, è uno che ha veramente le mie caratteristiche: si inserisce molto bene senza palla, vede la porta. Gli auguro che con il Belgio la veda benissimo!