Berti (Le Soir): “Belgio un po’ come l’Atalanta. Lukaku top: migliora di anno in anno e…”

Christophe Berti, direttore del quotidiano belga Le Soir, ha rilasciato un'intervista a Repubblica in vista di Italia-Belgio

«Vero, non c’è Pirlo o Del Piero, ma per i belgi il fuoriclasse dell’Italia è l’allenatore Mancini».

«L’Italia punta sul collettivo. Non è la solita Nazionale. Oggi cerca il possesso palla, è una squadra tatticamente a posto, sa adattarsi agli avversari. E poi il Belgio ha qualche punto debole. La difesa, per esempio: sono tutti giocatori avanti negli anni, anche se dimostrano di cavarsela».

«La storia, prima di tutto. Quando nel calcio i soldi contavano un po’ meno, il Belgio era una discreta squadra. Lo dimostra la finale europea del 1980. Poi, di fronte al sempre maggiore peso della finanza nel mondo del pallone, ha rischiato di venire schiacciato. I suoi club non potevano acquistare Ronaldo o Messi. Così si è deciso di puntare sui vivai, in particolare su due scuole per giovani: Genk e Anderlecht. Da qui sono sbocciati i fuoriclasse di oggi e molti altri giocatori poi acquistati da grandi società, dove sono diventati determinanti tanto da riportare la loro esperienza anche in nazionale. Tra Mondiali e Europei, dal 2014 il Belgio ha almeno sempre raggiunto i quarti di finale. Questa è la quarta volta. Comunque un successo per un Paese che attinge ad un bacino di popolazione di gran lunga inferiore rispetto a quelli di altre nazioni».