Berti punta tutto sul suo pupillo: “Certo che possiamo dire che è il mio erede, va sempre…”

Nicolino Berti è intervenuto prima della finale di Europa League ai microfoni di Inter TV: “Io ho segnato in due finali europee, anche nella terza anche se voi non me la date (ride). La finale vuol dire che sei arrivato guadagnandotela, facendo partite difficili. Siamo lì in finale, è fondamentale. Giochiamo contro una squadra forte. Puntiamo su NB. Nicolò Barella ha fatto una semifinale straordinaria. Puntiamo su di lui. Il mio erede? Certo che lo possiamo dire. Ha le stesse iniziali, una forza, un carattere, va sempre sulla palla. Si propone sempre sia in fase difensiva che offensiva, fa la differenza. Ce lo godremo per anni questo ragazzo”.

(Inter TV)