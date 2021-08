Berti: “Inter, puoi fare meglio dello scorso anno. Rimpiazzato Lukaku? Certo che sì”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista dell'Inter Nicola Berti ha parlato del mercato dei nerazzurri

«Non è stata toccata la difesa, che era la base della squadra dello scorso anno. Di questo non si parla quasi mai. E ora ci sono proprio i presupposti per fare come o meglio della scorsa stagione. E pazienza se Conte se n’è andato. E’ arrivato Simone Inzaghi che è stato 20 anni alla Lazio e qualcosa di buono l’ha fatta. All’Inter ha portato positività, ha creato entusiasmo».