Berti: “Scudetto? L’Inter lo giocherà col Napoli. Ma Inzaghi faccia di più”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Secondo me lo scudetto lo vince l’Inter. A parte gli scherzi, credo che il Napoli sia favorito"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Nicola Berti, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: “Secondo me lo scudetto lo vince l’Inter. A parte gli scherzi, credo che il Napoli sia favorito, anche se se la giocheranno fino alla fine azzurri e nerazzurri. Non credo che il Milan possa tenere il passo delle altre due.