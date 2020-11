Monica Bertini (SM): “Lotta scudetto serrata. Non rimpiango il Conte furioso ma questa Inter…”

Monica Bertini, giornalista di Sportmediaset, ha commentato ai microfoni di Rete Sport la situazione del campionato italiano: “La lotta scudetto sarà molto serrata. Sono rimasta colpita dall’ottima partenza della Roma e sono molto felice per Fonseca che ha lavorato a testa bassa nonostante un clima di eccessiva sfiducia. Vedo in grande difficoltà Conte e Pirlo, ma c’è ancora ampio spazio per poter migliorare il rendimento di Inter e Juventus. Non rimpiango il ‘Conte furioso’, ma questa Inter a livello di rosa è fortissima e i risultati sin qui sono deludenti”.