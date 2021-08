Monica Bertini (SM): “Dicevano: ‘Senza Lukaku l’Inter non può vincere’: mi ha stupito…”

Le impressioni della giornalista e conduttrice di Sportmediaset sul campionato appena inziato...

Monica Bertini, giornalista e conduttrice di Sportmediaset, ha parlato delle sue prime impressioni relative al campionato e allo stato di forma delle squadre favorite: "Mi ha fatto un'impressione positiva l'Inter perché ha fatto meno di Hakimi e Lukaku, ma è arrivato Dzeko così come l'allenatore Simone Inzaghi. Dicevano: "Senza Lukaku non può vincere". Ma ce la fanno anche senza di lui. Il Milan? Sono curiosa di vedere il nuovo portiere Maignan che ha sostituito Donnarumma. La dirigenza del Milan è stata brava a tirare fuori un'alternativa. Quando si parla di Champions, come non pensare al Milan, anche se questo è un Milan diverso da quello dei trionfi europei. La Juve, tra tutte le italiane, è la più abituata nel recente passato a giocarsela. Confido nell'Intere vediamo se Inzaghi farà meglio di Conte. Per ora mi ha stupito. Infine non sarei sorpresa di una buona prestazione dell'Atalanta".